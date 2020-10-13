Столичный вуз пригрозил увольнением преподавателям без прививок

Здоровье студентов и педсостава тщательно контролируется

Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) приняло решение отстранять от должности преподавателей, которые не сделали прививку от гриппа. Соответствующий приказ разместили на сайте вуза.

"Продолжить подготовку к отстранению с 01.11.2020 (при необходимости) от занимаемых должностей и недопущению на территорию НИУ МГСУ работников, которые не прошли в установленном порядке вакцинацию от вируса гриппа и не предоставили необходимый медицинский отвод", - сказано в документе.

Отмечается, что с 12 октября студенты и сотрудники, которые нарушают санитарные правила на территории вуза, будут привлечены к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности "вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров". Для контроля за соблюдением правил на территории НИУ МГСУ сформированы санитарные патрули.

"Убедительная просьба на территории университета соблюдать масочно-перчаточный режим, социальное дистанцирование и прочие рекомендации Роспотребнадзора. Все работники и обучающиеся обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию санитарным патрулям удостоверения личности и пропуска на территорию НИУ МГСУ", - подчеркнули в сообщении.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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