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В ВОЗ не считают происходящее второй волной пандемии коронавируса

12:37
  • вторник
  • 13 октября 2020

Ситуация с COVID-19 во многих странах складывается по-своему

Анализ видов и форм коронавирусной инфекции показывает, что в мире нет второй волны пандемии, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

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Она отметила, что есть ряд стран, в которых наблюдается резкий рост числа заразившихся. При этом в некоторых государствах фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, передает РИА Новости.

"Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение", - сказала Ницан. Она подчеркнула, что "многие не осознают того, что коронавирус – очень угрожающая болезнь", поскольку коронавирус в тяжелой форме перенесли лишь 5% населения планеты. "Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело", - резюмировала представитель ВОЗ.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,7 миллионов человек, 1,08 миллион из них скончались. В России выявлено 1,31 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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