Сотрудники МЧС начали масштабную дезинфекцию столичных вокзалов

Курский уже обработали

Масштабную дезинфекцию вокзалов Москвы проводят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Начали с Курского вокзала, где пришлось обработать более 25 тысяч квадратных метров площади.

В "Лидере" отметили, что для работ было выбрано оптимальное время, когда прошел час пик и ушли поезда с максимальным количеством пассажиров. Для дезинфекции используется раствор "Гелиохлор" – эксперты поясняют, что, в отличие от других средств санобработки, он меньше пахнет хлором и более эффективен.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ближайшие дни в Москве будут продезинфицированы также Киевский и Ярославский вокзалы. В ведомстве добавили, что масштабные работы по санитарной обработке возобновились по всей стране. Всего с апреля 2020 года продезинфицировано более 40 тысяч объектов транспортной инфраструктуры и более 20 тысяч – социальных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"