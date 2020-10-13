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В Москве продолжаются рейды по местам массового скопления людей

15:23
  • вторник
  • 13 октября 2020

Этого требует ситуация с коронавирусом

Новые данные оперативного штаба по коронавирусу в Москве: за последние сутки в столице выявлено 4 тысячи 618 новых случаев. Маски, перчатки и социальная дистанция остаются обязательными для всех. И, как показывают новые рейды Роспотребнадзора, эти правила сейчас выполняются практически повсеместно. Но проверяющие всё равно обнаруживают нарушения.
В ВОЗ не считают происходящее второй волной пандемии коронавируса

Сердечно-легочную реанимацию проводят условному пациенту с вирусной пневмонией. Во временном госпитале в Крылатском анестезиологов-реаниматологов обучают, как действовать в экстренных ситуациях - пока на манекенах. Но буквально за стеной симуляционного центра - настоящая красная зона и больные, которых с прошлой недели начали принимать в Ледовом Дворце.

За минувшие сутки в Москве заболели 4618 человек - это самый высокий показатель с середины мая. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся почти 300 человек. По-прежнему в зоне риска - люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями. С прошлой пятницы для них временно отменен льготный проезд на транспорте. Но социальные карты автоматически разблокируются для поездки в медучреждение. Для этого нужно заранее записаться на прием к врачу, на сдачу анализов или обследование в поликлинику, женскую консультацию или онкодиспансер. И в день поездки карта должна стать активной. Если этого не произошло, можно обратиться в Департамент здравоохранения по телефону горячей линии.

Рейды сотрудники Роспотребнадзора и инспекторы проводят ежедневно - проверяют, как соблюдаются в общественных местах меры безопасности. В  магазине электроники на севере Москвы всем правилам вроде следуют: на полу разметка, консультанты в масках и перчатках, посетителям все необходимое готовы выдать. Но, как оказалось, здесь недостаточно очищают воздух.

"На площадь в 2 тысячи квадратных метров установлена всего лишь одна лампа, которая может обработать и дезинфицировать воздух в 50 квадратов. Также данным юридическим лицом в помещении не проводится дезобработка в полном объеме", - сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

За эти нарушения магазину грозит штраф до полумиллиона рублей. А вот к Московскому дворцу молодежи санкции пока применять не будут, хотя накануне вечером тоже заметили нарушение.

"В ходе обследования установлено, что в основном все необходимые меры сотрудниками Московского дома молодежи соблюдаются, за исключением мер социального дистанцирования при входе в здание. Замечания устранены на месте", - сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Андрей Поплавский.

Рейды продолжаются, и проверяющие и врачи продолжают напоминать, что здоровье - в руках каждого. И поэтому лучше быть в перчатках и пользоваться антисептиком.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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