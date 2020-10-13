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Собянин оценил ход строительства новой школы на 300 мест в Солнцеве

15:11
  • вторник
  • 13 октября 2020

За последние годы построено около 400 зданий образования, сообщил мэр

До конца года в столичном районе Солнцево завершится строительство новой школы, а всего за десять лет в Москве построено более 400 школ и детских садов. Об этом заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Днем глава города осмотрел новое здание на Солнцевском проспекте - оно войдёт в образовательный комплекс школы №1002. Его возводят по индивидуальному проекту. Здесь смогут заниматься до 300 учеников. Помимо обычных классов, появятся экспериментальные лаборатории, где будут изучать робототехнику и 3D-моделирование. А в актовых залах появится всё для проведения научных семинаров, в том числе и в режиме онлайн, передает "ТВ Центр".

"Образование в этом году у нас столкнулось с серьёзными проблемами - это вынужденные дополнительные каникулы, дистанционка и так далее, тем не менее, мы не прекращаем строить новые школьные здания, и они, конечно, будут востребованы. За последние годы мы построили около 400 зданий образования, это школы, детские дошкольные учреждения, здесь, в Солнцево, вторая школа построена, в планах еще строительство трех школ", - отметил Собянин.

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