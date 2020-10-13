Пробы показали, что попавшая в Москву-реку зеленая жидкость неопасна

Проверка продолжается

Столичные следователи выясняют, как в Москву-реку вылилась жидкость зеленого цвета. Всё произошло накануне. По предварительным данным, краситель попал в воду из соседних домовладений. Насколько опасно вещество и как себя повели утки?

Кадры льющейся в Москву-реку ярко-зеленой жидкости моментально разлетелись по Сети. Выброс воды происходил в самом центре столицы, на Пречистенской набережной, напротив Новой Третьяковки. На место происшествия выехали специалисты Мосводостока и МЧС. Они взяли пробы воды из реки и коллектора, а также из ливневой канализации располагающихся вблизи домов. И поставили заглушку, чтобы прекратить выброс жидкости, передает "ТВ Центр".

Вначале были подозрения, что это что-то химическое. Однако пробы показали, что опасности зеленая жидкость не представляет. Основная версия - примесь водоэмульсионного красителя для определения протечки в соседних домах.

"Проводились какие-то работы либо на крыше, либо производилась опрессовка непосредственно системы отопления. В таких случаях используется краситель, как правило, водо-эмульсионный, на основе минеральных в том числе компонентов для того, чтобы посмотреть, где есть протечки", - рассказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Сейчас следователи начали проверку по данному факту.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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