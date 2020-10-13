Московские ученые раскроют тайны семьи Карла Фаберже

Музей Московского Кремля получил архив семьи

Сокровища на бумаге. В Музеях Московского Кремля приступили к изучению архива Карла Фаберже. Тысячи документов, сотни фотографий и личных вещей семьи завещала России правнучка великого ювелира. Бесценная коллекция поможет раскрыть многие тайны, в том числе и семейные.

Чтобы разобрать 12 коробок фамильного архива, понадобился месяц. Больше полутора тысяч предметов, принадлежавших семье царского ювелира Карла Фаберже, теперь единицы музейного хранения, передает "ТВ Центр". Бесценные. Этот бюст, к примеру, вообще единственный в своём роде. Подлинник.

"Прижизненный портрет Карла Фаберже. Это очень ценно и уникально - позировал сам", - рассказала завотделом рукописных, печатных и графических фондов Музеев Московского Кремля Елена Исаева.

Сам составлял и этот альбом. Сначала эскизы, зарисовки, потом фотоснимки. Фаберже фиксировал все, что в его мастерских делали для августейших особ и покупателей со всего мира. Альбом с украшениями и пасхальными яйцами позволяет восстановить авторский замысел всех шедевров! Какой секрет был внутри этого пасхального яйца, подаренного Николаем II супруге, до сих пор не знали.

"Оказывается, к большому яйцу с часовым механизмом прилагался маленький сюрприз - яйцо-брелок. Яйца открывались, из них вынималась другая сердцевинка, а в сердцевинку вкладывалась еще одна", - рассказала хранитель коллекции Фаберже Музеев Московского Кремля Татьяна Мунтян.

Теперь известно, как выглядело потерянное, так называемое Датское яйцо. И это открытия, сделанные "с ходу". А сколько ещё впереди. Всё благодаря архиву Фаберже, завещанного потомками.

Несмотря на все трудности и расстояния, семейный архив поставщика русского императорского дома доставили из Франции в Москву. Он уже стал частью музейного собрания. Впереди серьёзная работа.

"Сделать определенные выводы о датировках, принадлежности, о продажах. О том, как вещи переходили из рук в руки", - сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

А еще подробно изучить жизнь семьи Фаберже в эмиграции. Для российских исследователей – это потёмки. Пролить свет на годы гражданской войны и революции помогают документы.

Архив охватывает вековой период жизни знаменитой фамилии. После обработки специалистами он станет доступен исследователям в библиотеке Музеев Московского Кремля.

Анастасия Мартынова, Сергей Ким и Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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