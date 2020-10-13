Спасатели достали сову с балкона жилого дома

Птица не хотела уходить

Молодая и привлекательная сова ищет ... хозяина! Птицу обнаружили на балконе москвичи и тут же вызвали сотрудников Пожарно-спасательного центра, передает "ТВ Центр".

Сова-наясыть как-то умудрилась забраться на балкон, забилась в угол и категорически не хотела оттуда вылезать. Добровольцы СпасРезерва извлекли птицу и попытались успокоить.

Судя по холёному и упитанному виду, сова - любимый питомец, да и к ласке явно привыкла. Сейчас беглянка ждёт своих владельцев в Центре передержки диких животных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"