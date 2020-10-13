В Минпросвещения назвали провокацией сообщения об удаленке для школьников

Планов по переводу на дистанционное обучение нет

Российские школы не будут переводить на удаленку из-за коронавируса. Таких планов у Минпросвещения нет, заявили в ведомстве. Сообщения о подготовке перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение в министерстве считают провокацией.

"Никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается… и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения - лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Как отметили в пресс-службе, в последние дни в соцсетях появились сообщения, призывающие к "голосованию" против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов".

В министерстве признают, что родительские чаты стали важной средой коммуникации, их популярность показывает заинтересованность граждан в вопросах образования. К сожалению, именно там зарождаются подобные слухи. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал родителей уточнять информацию у экспертов ведомства, которые всегда доступны по горячей линии.

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