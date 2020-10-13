Космонавт рассказал, почему на МКС нельзя доставлять алкоголь

Дело вовсе не в пожароопасности

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что на Международной космической станции запрещен спирт в любом виде, будь то алкогольные напитки или даже парфюм.

Космонавт объяснил, что дело в хрупкости воздухоочищающих систем, которые легко ломаются при попадании даже небольшого количества спирта.

"Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость - это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то - запах пошел и сразу на Землю датчик сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать", - объяснил Самокутяев.

Он отметил, что раньше велись обсуждения того, что в питание космонавтов нужно добавить вино для борьбы с последствиями радиационного облучения. В результате от этой идеи пришлось отказаться, передает РИА Новости.

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