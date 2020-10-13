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Собчак показала свой новый дом

13:08
  • вторник
  • 13 октября 2020

Звезда не может дождаться новоселья

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото своего строящегося дома в коттеджном поселке "Горки-8" на Рублевском шоссе. 
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Строительство особняка началось в прошлом году. Площадь жилья Собчак составляет тысячу квадратных метров. При строительстве дома использовали финскую сосну и камень.  

"Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье!" - написала Ксения Собчак в Instagram.  

Дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова говорила kp.ru, что такой дом, как у Собчак, стоит около 40 миллионов рублей. 

- Стильно, красиво, держанно! - пишут в комментариях. 

- Пример, как можно построить крутой дом! 

- Очень красивый дом. Желаю Вам уюта и семейного тепла в новом доме. 

- Крутой, видимо, проект, как у наших соседей финнов. Стильно, со вкусом. 

- Видно, что все по последнему слову техники. 

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