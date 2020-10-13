Полиция блокировала мост и больницу у здания британского парламента

Сообщается о ЧП в госпитале

Полиция Лондона перекрыла проезд по Вестминстерскому мосту и блокировала входы в больницу святого Томаса, расположенную у здания британского парламента. На странице полицейского управления столичного района Ламбет в Twitter появилось сообщение о возможном ЧП в госпитале.

"Полиция отреагировала на тревогу в больнице святого Томаса. Дополнительная информация будет предоставлена по мере выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на странице полицейского управления в Twitter.

В больнице святого Томаса ранее проходил лечение от коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас, как сообщает The Guardian, госпиталь блокирован вооруженными полицейскими. Правоохранительные органы заявляют об угрозе безопасности – не вдаваясь в детали происшествия.

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