Медведев заявил, что НАТО не дает России развиваться в Арктике

Политик заверил, что Москва стремится к мирному урегулированию

Страны-участницы НАТО пытаются ограничить деятельность России в Арктике, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, для этого используются разные методы: от наращивания военной мощи вблизи российских границ до санкционного давления.

Медведев заявил, что подобные действия стран НАТО представляют угрозу для национальной безопасности России. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном сотрудничестве в Арктике, передает РИА Новости.

"Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления", - отметил Медведев.

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