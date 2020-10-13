Госдума одобрила закон о новом порядке формирования правительства

Автор инициативы – президент Путин

Законопроект о новом порядке формирования кабинета министров принят Госдумой в первом чтении. Автор инициативы – президент России Владимир Путин, изменения в порядок формирования правительства вносятся с учетом принятых поправок в конституцию.

В соответствии с законопроектом, исполнительную власть в России осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента – тогда как согласно действующей редакции закона исполнительная власть в руках правительства.

Изменяется порядок назначения премьер-министра и членов кабинета. Теперь кандидата на пост премьера должен утвердить парламент – и тогда президент сможет назначить его главой кабмина. Сейчас на это требуется лишь согласие Госдумы.

Что касается министров, то силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом. Остальных членов кабмина утверждает Госдума по предложению премьера. Кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров депутатам можно будет предложить трижды. Если парламент трижды их отклонит, то президент назначит их самостоятельно, передает РИА Новости.

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