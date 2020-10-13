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Рудковская заступилась за Плющенко в Сети

14:06
  • вторник
  • 13 октября 2020

Спортсмена обвинили чуть ли не в присвоении чужих заслуг

Яна Рудковская в Сети заступилась за своего мужа Евгения Плющенко, которого поклонники фигурного катания обвинили практически в присвоении чужих заслуг. Ранее подопечные спортсмена Александра Трусова и Артем Ковалев стали победителями этапа Кубка России по фигурному катанию.
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Однако не все сочли победу фигуристов заслугой именно Плющенко. Многие решили, что успеха юные спортсмены достигли благодаря тренеру Этери Тутберидзе.

"Да, вся страна гордится талантливыми спортсменами, которых вырастила Этери Тутберидзе, и вы, конечно, не исключение"; "Конечно, поздравляем Трусову, но заслуга в ее победе, конечно, Тутберидзе, а никак не Плющенко", - ответили Рудковской подписчики.

Продюсер не стала терпеть подобные нападки и объяснила недоброжелателям, что они ошибаются. "Семь месяцев Трусова тренируется у Плющенко. А Ковалев Артем всегда был в академии. Слышали звон, да не знаете, где он", - написала Рудковская.

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