Рудковская заступилась за Плющенко в Сети

Спортсмена обвинили чуть ли не в присвоении чужих заслуг

Яна Рудковская в Сети заступилась за своего мужа Евгения Плющенко, которого поклонники фигурного катания обвинили практически в присвоении чужих заслуг. Ранее подопечные спортсмена Александра Трусова и Артем Ковалев стали победителями этапа Кубка России по фигурному катанию.

Однако не все сочли победу фигуристов заслугой именно Плющенко. Многие решили, что успеха юные спортсмены достигли благодаря тренеру Этери Тутберидзе.

"Да, вся страна гордится талантливыми спортсменами, которых вырастила Этери Тутберидзе, и вы, конечно, не исключение"; "Конечно, поздравляем Трусову, но заслуга в ее победе, конечно, Тутберидзе, а никак не Плющенко", - ответили Рудковской подписчики.

Продюсер не стала терпеть подобные нападки и объяснила недоброжелателям, что они ошибаются. "Семь месяцев Трусова тренируется у Плющенко. А Ковалев Артем всегда был в академии. Слышали звон, да не знаете, где он", - написала Рудковская.

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