Гинцбург рассказал, когда "Спутник V" испытают на детях

Ученым нужно понять, как на препарат реагируют люди разных возрастов

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда могут начаться испытания на детях первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

Гинцбург заявил, что для начала препарат "Спутник V" должен пройти испытания на пожилых добровольцах от 60 лет и старше, и только затем вакцину испробуют на детях. По словам ученого, на это может уйти немного меньше года, передает РИА Новости.

"В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении", - объяснил Гинцбург.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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