В Москве появится новый онлайн-сервис для предпринимателей

Предложения и жалобы от бизнеса будут приниматься по нескольким темам

До конца года в столице запустят электронный сервис "Московский инвестор". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Система позволит решить проблемы предпринимателей.

"Его работа будет аналогична порталу "Наш город", который почти девять лет помогает москвичам в решении разных вопросов", - написал Собянин на своей персональной странице во "ВКонтакте".

Предложения и жалобы от бизнеса будут принимать по самым разным темам - от подключения к инженерным сетям до предоставления льгот по налогам. Ответят на запрос в течение десяти дней. Если предприниматель не согласен с решением, он сможет подать обращение повторно.

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