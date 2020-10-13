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У Тарзана случился нервный срыв из-за скандала с изменой

14:30
  • вторник
  • 13 октября 2020

Он сильно переживал

Блогер Вадим Манукян, который дружит с семьей Наташи Королевой и Тарзана, сообщил, что стриптизер тяжело пережил скандал с изменой жене.  
Сын Тарзана и Королевой вмешался в скандал с изменой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Сергей Глушко, более известный как Тарзан, несколько дней провел в больнице под капельницей. Это случилось после того, как ему пришлось на всю страну каяться за измену Королевой. Собчак показала кадр, на котором стриптизер лежит на больничной койке. 

Многие посчитали этот снимок постановочным. Однако блогер Вадим Манукян утверждает, что у Тарзана действительно возникли проблемы со здоровьем. "Его реально откачивали. Сережа тогда сильно распереживался, и с ним произошел нервный срыв. В итоге он оказался в реанимации. Ему истории с изменой с головой хватило", - цитирует Манукяна mk.ru.

Тарзан лег в больницу после того, как перед своим выступлением он встретил Анастасию Шульженко, которая в сентябре обнародовала видео, где артист изменяет жене.  

Напомним, Сергей Глушко и Наташа Королева женаты с 2003 года. Певица простила мужа за измену. По ее мнению, мошенницы воспользовались слабостью супруга, чтобы заработать на его имени.  

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