Протестующие в Минске атаковали управление МВД

Нападавшие использовали "коктейли Молотова"

Здание УВД Советского района Минска забросали "коктейлями Молотова". Как сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, на территорию управления полетели три бутылки с зажигательной смесью. Обошлось без пострадавших, однако поврежден служебный транспорт.

"На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из "снарядов" попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся", - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. В СК ранее сообщили, что бутылками с зажигательной смесью забросали здания прокуратуры в Жодино и Барановичах. Правоохранительные органы Белоруссии предупредили: поскольку протесты в республике приобретают все более радикальный характер, сотрудники готовы при необходимости применить боевое оружие, передает ТАСС.

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