Магазин "Ситилинк" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер

Также магазину грозит штраф

Столичное управление Роспотребнадзора проводит мониторинг организаций на предмет выполнения противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты ведомства побывали в магазине сети "Ситилинк", который находится на Ленинградском шоссе.

В ходе проверки выявлены некоторые нарушения. Так, лампы УФ-облучателей установлены не в полном объеме. Также в неполном объеме проводится дезобработка помещений.

За данные нарушения установлен штраф до полумиллиона рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней.

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