Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум из трех пунктов

Она пригрозила ему национальной забастовкой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что через 13 дней в стране начнется национальная забастовка, если президент Александр Лукашенко не выполнит ряд требований.

Тихановская потребовала, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных, прекратил насилие на улицах и ушел в отставку. "25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Светлана Тихановская пригрозила, что в противном случае на всех предприятиях Белоруссии встанет работа, все дороги в стране будут заблокированы, а в государственных магазинах произойдет обвал продаж.

Напомним, в августе в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Александр Лукашенко. После этого в стране начались митинги и столкновения протестующих с силовиками.

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