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В Роспотребнадзоре призвали не наказывать материально за отказ от прививок

14:46
  • вторник
  • 13 октября 2020

Люди должны понять важность превентивных мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не штрафовать россиян за нежелание вакцинироваться от коронавируса. По ее словам, переубеждать "диссидентов" нужно не страхами, а объяснениями того, насколько страшна инфекция.

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Попова подчеркнула, что не является сторонником штрафов и прочих жестких мер принуждения, передает РИА Новости. Она высказала мнение, что будет гораздо полезнее, если людям смогут объяснить реальную опасность коронавируса, после чего они сами захотят сделать прививки.

"Я не сторонник штрафов и жестких мер воздействия. Я сторонник убеждения. Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад", - сказала Попова.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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