Ученые предрекли глобальное похолодание в 2021 году

Признаки указывают на грядущие климатические изменения

В 2021 году погода может оказаться заметно холоднее, чем в 2020, считает член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов. Причина тому – температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

"Этот год начался в фазе Эль Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана – прим. ред.). А заканчивается в фазе Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо – прим. ред.). Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот", - заявил Мохов.

Он добавил, что в периоды, подобные текущему году, можно наблюдать большое количество экстремальных погодных событий по сравнению с временами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"