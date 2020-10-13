Далай-лама назвал пандемию коронавируса следствием накопленной кармы

Духовный лидер призвал человечество измениться

Далай-лама XIV считает, что пандемия коронавирусной инфекции была послана людям в ответ за накопленную карму. Тибетский духовный лидер уверен, что человечество должно принять меры, чтобы избежать подобных вспышек вирусов в дальнейшем.

"Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено. Однако мы должны принимать меры, чтобы предотвратить новую подобную вспышку болезней в будущем", - заявил Далай-лама.

Он подчеркнул, что медработники делают все от них зависящее, чтобы спасти людей от болезни. Далай-лама выразил благодарность врачам и добавил, что ежедневно читает мантры и молится о том, чтобы пандемия скорее сошла на нет.

Он добавил, что внутренний покой и гигиена эмоций позволяют человеку проще переносить телесные страдания. "Мы, люди, обладаем развитым интеллектом – одним из главных факторов, способствующих внутреннему покою и радости. Однако интеллект может не только подарить нам надежду, но и вселить в нас страх. Поэтому нам, прежде всего, необходимо внутреннее умиротворение", - резюмировал Далай-лама.

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