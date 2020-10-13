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Путин отправил на дообработку программу по нацполитике

15:09
  • вторник
  • 13 октября 2020

Поручение дано Федеральному агентству по делам национальностей

Государственную программу по национальной политике следует доработать. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в проект руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.
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Баринов на встрече с главой государства рассказал, что госпрограмма, которая реализуется сейчас, охватывает все основные направления нацполитики, выделены необходимые финансы. Однако за последнее время в общественном сознании россиян произошли большие изменения, преодолены многие негативные стереотипы – что, считает Баринов, должно найти отражение в документе.

"Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?", спросил президент. И, получив утвердительный ответ, поручил доработать программу.

Баринов отметил, что по некоторым пунктам продолжается дискуссия с коллегами из администрации президента. Однако глава Федерального агентства по делам национальностей уверен, что в ближайшее время им удастся прийти к обей позиции.

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