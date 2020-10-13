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Путину рассказали об уровне гражданской идентичности у россиян

15:45
  • вторник
  • 13 октября 2020

Показатель находится на уровне 91%

Показатель российской гражданской идентичности находится на уровне 91%. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Ситуация в межнациональной и межконфессиональной сферах стабильная и благоприятная, доложил Путину Баринов. 96% граждан за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

По словам Баринова, российская гражданская идентичность - это осознанное чувство принадлежности к России и ее народу, сопричастности и ответственности за те процессы, которые идут в стране.

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