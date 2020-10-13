Минздрав разработал единый алгоритм диагностики и лечения пациентов с COVID-19

Однако нельзя забывать, что каждый человек уникален

Миндрав России разработал и ввел в действие единые алгоритмы для диагностики коронавируса и лечения пациентов с COVID-19. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они доведены до всех медучреждений и врачей.

"Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам", - сообщили в Минздраве.

В то же время, в сообщении подчеркивается, что каждый человек уникален. Исчерпывающей информацией о пациенте обладает только врач. И он выбирает методику лечения, исходя из этих знаний – в том числе о сопутствующих заболеваниях, которыми страдает человек.

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