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Назван еще один источник заражения коронавирусом

15:49
  • вторник
  • 13 октября 2020

Дезинфицирующие средства здесь не помогут

Ученые назвали еще один путь, которым COVID-19 может попасть в организм человека. Коронавирус переносится на шерсти домашних животных, отметил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета "МИСиС" Георгий Фролов.
В ВОЗ не считают происходящее второй волной пандемии коронавируса

"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал Фролов Агентству городских новостей "Москва".

Ситуация осложняется тем, что дезинфицирующие средства в этом случае применять нельзя – они могут повредить питомцу. Выход – в мытье четвероногого друга после каждой прогулки. COVID-19, подчеркнул эксперт, может попасть в организм и через открытые раны. В то же время, напомнил Фролов, с человеческого тела коронавирус так же легко смывается.

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