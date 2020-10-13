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Минздрав: коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%

15:50
  • вторник
  • 13 октября 2020

20% коек занимают "легкие" больные

Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время занят почти на 90%. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда", - сказал Гриднев, добавив, что за время пандемии амбулаторное лечение "ковидных" пациентов не удалось отработать.

Гриднев также считает перепрофилирование больниц под пациентов с коронавирусом и создание временных госпиталей правильной моделью действий во время пандемии. Построенные специально "под пандемию" медицинские учреждения после ее прекращения могут оказаться пустыми.

"Ни одни инфекционные больницы, сколько бы их ни строили, они не перекроют ту потребность, которая сложилась в настоящее время", - сказал замминистра на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
 

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