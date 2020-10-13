Переболевшие коронавирусом рассказали о течении болезни

У многих молодых COVID-19 легко спутать с простудой

В России несколько дней подряд фиксируются антирекорды по количеству диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столкнувшиеся с коронавирусом жительницы Москвы и Подмосковья рассказали, как COVID-19 воспринимается в молодом возрасте.

25-летняя жительница Подмосковья Виктория призналась, что изначально болезнь начиналась как обычная простуда, она даже не придала этому особого значения. Однако ПЦР-тест выявил коронавирус.

"Температура держалась три дня - 38,5 (антибиотиками ненадолго снижалась до 38), потом самочувствие улучшилось … насморк и заложенность носа оставались, горло слегка побаливало, была слабость. Через неделю после заболевания я осознала, что вкус еды так и не появился, и нет никаких запахов, даже резких. Аппетита почти не было, отвращения к еде не испытывала, но что ем не понимала … Овощи и фрукты по ощущениям казались чем-то водянистым. И сладкое, и соленое можно было есть вперемешку", - рассказала девушка.

По ее словам, врачам не сразу удалось поставить правильный диагноз. Решение соблюдать карантин она приняла сама в целях предосторожности. Коронавирус выявили уже после того, как у девушки пропало обоняние.

Схожая история и у 26-летней москвички Ксении. Приглашенный на дом врач сначала заподозрил простуду, а тест на коронавирус сделал девушке на всякий случай.

"Мне сказали, что результаты будут готовы через три дня, в пятницу, но можно позвонить самой в субботу, если не оповестят. Позвонила, мне сказали, что у меня положительный тест. Вызвала врача, который скорректировал лечение, но особо не поменял … подписала соглашение, что в течение 14 дней буду сидеть дома … карантин начинается с того дня, когда придут результаты", - вспоминает Ксения.

Девушка добавила, что за время болезни у не пропадало обоняние, однако постоянно ощущалась сильная слабость и боли в груди.

Обе заболевших проходили лечение дома в теплой и уютной атмосфере. Девушки подчеркнули, что им удалось перенести коронавирус достаточно легко, однако бывают и куда более страшные ситуации, передает издание argumenti.ru.

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