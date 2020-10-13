В Минздраве назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

За минувшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев заболевания

Ситуация с распространением коронавируса в России является "довольно тревожной". Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная", - сказал он на онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" (цитата по РИА Новости).

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время занят почти на 90%.

За минувшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 7 550 человек. Скончались 244 пациента.

В Москве за прошедший день зафиксировано 4 618 новых случаев. За сутки вылечились 1 750 пациентов. 58 пациентов скончались.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 37 миллионов 800 тысяч человек. По данным ВОЗ, за минувшую неделю диагноз поставили более двух миллионов раз. Это рекордный прирост за пандемию.

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