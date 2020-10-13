ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

15:59
  • вторник
  • 13 октября 2020

За минувшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев заболевания

Ситуация с распространением коронавируса в России является "довольно тревожной". Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Назван еще один источник заражения коронавирусом
Минздрав разработал единый алгоритм диагностики и лечения пациентов с COVID-19

"На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная", - сказал он на онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" (цитата по РИА Новости).

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время занят почти на 90%.

За минувшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 7 550 человек. Скончались 244 пациента.

В Москве за прошедший день зафиксировано 4 618 новых случаев. За сутки вылечились 1 750 пациентов. 58 пациентов скончались.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 37 миллионов 800 тысяч человек. По данным ВОЗ, за минувшую неделю диагноз поставили более двух миллионов раз. Это рекордный прирост за пандемию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.