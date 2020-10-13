В Крыму военнослужащий застрелил сослуживца

Контрактник грубо нарушил правила обращения с оружием

В Крыму расследуют трагедию, в результате которой погиб военнослужащий по контракту. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Предварительно, сослуживец погибшего (тоже контрактник) грубо нарушил требования безопасности и случайно выстрелил из штатного оружия. В результате пострадал находящийся рядом мужчина, от полученного ранения он скончался.

Как передает РИА Новости, командование Черноморского флота инициировало проверку.

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