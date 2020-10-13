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Собянин назвал сроки окончания строительства новой школы в Солнцеве

17:57
  • вторник
  • 13 октября 2020

На объекте идут работы по устройству инженерных сетей и внутренняя отделка

Власти Москвы упростили порядок получения выплат на детей. Теперь гражданам не нужно предоставлять сведения о доходах и справки из органов опеки. Ведомства будут обмениваться документами в электронной форме. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Во вторник глава города осмотрел строящееся здание школы в районе Солнцево. В ней будут учиться только старшеклассники. Помимо обычных кабинетов, там разместятся профильные классы: астрономический, робототехники, киностудия и театр.

Это, бесспорно, школа будущего. В здании, построенном по индивидуальному проекту, светло и просторно. Условие, поставленное перед строителями - безопасная и комфортная образовательная среда. С упором на предпрофильное образование.

"Новый стандарт, наверное, в большей степени направлен на приобщение ребят, учеников к университету, к более свободной форме обучения", - сообщила руководитель проекта Управления гражданского строительства города Москвы Нина Пантюхина.

К примеру, в "научном театре" планируется проведение конференций,  семинаров, защита проектов. Кафедра, проектор, даже кресла непростые. С акустической системой, которая позволит ученику, не вставая с места, участвовать в обсуждении. Старшеклассники - ученики с 9 класса по 11 класс - должны оценить.

"Здесь и медиатека есть, и экспериментальный класс, связанный с робототехникой, 3D-проектированием, уникальные залы. Сама по себе школа построена по уникальному проекту, надеюсь, что она понравится детям и, самое главное, разгрузит школы, которые сегодня в вашем комплексе, насколько я знаю, достаточно перегружены", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже сейчас старшеклассники могут выбрать любой из 4 профилей обучения: технологический, гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический. В новом здании откроют медицинский и инженерный классы. Лаборатории для проведения опытов, демонстрационные залы, просторные аудитории позволят проводить обучение по самым современным стандартам.

"Здание будет с запасом, и мы сможем принять желающих в 10-й класс. На сегодняшний день у нас четыре 11-х классов и пять 10-х", - сказала заместитель директора ГБОУ СОШ №1002 Анна Булеева.

Проектная мощность этого здания - 300 мест. Сейчас идут работы по устройству инженерных сетей и внутренняя отделка. Все это несмотря на пандемию.

"Образование в этом году у нас столкнулось с серьёзными проблемами - это вынужденные дополнительные каникулы, дистанционка и так далее, тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания, и они, конечно, будут востребованы. За последние годы мы построили около 400 зданий образования - это школы, детские дошкольные учреждения, здесь вот в Солнцево, вторая школа построена. В планах еще строительство трёх школ.

Интерес к новой школе у учеников очевиден. Даже в каникулы они не могут пройти мимо.

- А  дома не хотите посидеть еще немного?

- Мы лучше на улице.

- На улице можно, но вот только толпой не надо.

Строители сюда пришли в декабре прошлого года, объект обещают сдать к концу этого.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, Александр Шкарбанов и Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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Строительство школы
Строительство новой школы
Строительство новой школы
Строительство новой школы
Строительство новой школы
Строительство школы
Строительство школы
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