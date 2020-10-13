Коронавирус "повзрослел": осенью стали чаще заражаться пожилые

У них болезнь протекает тяжелее

В России новый максимум выявленных за сутки случаев COVID - 13868. Об этом сообщил оперативный штаб. Из больниц выписаны 7550 пациентов. Скончались 244 человека. Москва сегодня дает только треть заболевших. Наибольшим приростом Россия обязана регионам.

О путях распространения инфекции сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. Проведено масштабное исследование поверхностей транспорта, торговых объектов и в других местах скопления людей. Во многих взятых пробах вирус обнаружен, однако опасность не страшна, если не забывать использовать индивидуальные средства защиты. Контроль за этим самый пристальный. Ежедневно по всей стране проводятся специальные рейды. Нарушителей штрафуют.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус "повзрослел" - заражаться им стали чаще россияне старше 65 лет. В этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее, отметил замглавы ведомства Александр Горелов, пишет РИА Новости.

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