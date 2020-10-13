Карантин на Украине продлят до конца года

Школьники уйдут на каникулы с 15 по 30 октября

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлит действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.

Как заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев.

Кабмин также отправит школьников на каникулы с 15 по 30 октября, пишет издание "Страна". В ноябре возможен перевод учеников на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Власти Украины во вторник также планируют изменить максимально допустимое количество людей на массовых мероприятиях. В "зеленой" зоне карантина в массовых мероприятиях допускается участие максимум 50 человек. В "желтой" - не более 30. В "оранжевой" (Киев) - не более 20 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"