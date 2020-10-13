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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

17:22
  • вторник
  • 13 октября 2020

Болезнь он переносит бессимптомно

Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе федерации футбола Португалии.

Сейчас футболист находятся на самоизоляции. Чувствует себя Роналду хорошо, болезнь он переносит бессимптомно.

Из-за положительного теста на коронавирус футболист пропустит предстоящий матч между сборными Португалии и Швеции, говорится на сайте федерации.

Несколько дней назад футбольный клуб "Ювентус", за который играет Роналду, сообщил, что у двух сотрудников персонала команды выявлен коронавирус. Футболисты должны были уйти на карантин. Как утверждают итальянские СМИ, именитый португалец отказался выполнять требование руководства и самовольно покинул расположение команды.

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