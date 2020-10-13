Дочь Марка Захарова показала редкие семейные фотографии

Актриса опубликовала архивные снимки в день рождения режиссера

Одна из ведущих актрис московского театра "Ленком", народная артистка России Александра Захарова показала трогательные фотографии из семейного архива. Дочь ленкомовского худрука Марка Захарова опубликовала снимки на своей странице в инстаграме.

Редкие кадры, на которых запечатлена Захарова вместе с отцом, появились в день рождения режиссера. "13 октября 1933 года родился мой Великий Отец. Мои родители прожили вместе более 60 лет", - говорится в подписи к фотогалерее.

Александра Захарова - единственная дочь Марка Захарова и актрисы Нины Лапшиновой. Саша пошла по творческим стопам родителей, посвятив всю свою жизнь родному "Ленкому".

Именитого режиссера не стало в прошлом году. Александра по сей день тяжело переживает утрату.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"