Ксения Собчак заразилась коронавирусом

Телеведущая сдала положительный ПЦР-тест на COVID-19, утверждает Mash

Телеведущая Ксения Собчак заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, 11 октября пришел положительный результат ПЦР-теста, но якобы сама Собчак об этом может не знать, так как медикам не удалось с ней связаться.

"Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид. 11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она ещё сама не знает о результате теста", - пишет Mash.

Официально о том, что Собчак подхватила COVID-19, пока не сообщалось.

Обновление (18:28 мск): Ксения Собчак опровергла слухи о заражении коронавирусом.

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