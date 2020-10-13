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Собчак опровергла слухи о заражении коронавирусом

18:26
  • вторник
  • 13 октября 2020

Телеведущая предложила журналистам вернуться к "сенсациям про беременность"

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она якобы получила положительный результат теста на коронавирус.

"О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?" - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Ранее о заражении Собчак COVID-19 сообщил телеграм-канал Mash. По данным канала, телеведущая сама может не знать об этом, так как с ней не смогли связаться медики.

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