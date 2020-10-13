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Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на парламент

19:20
  • вторник
  • 13 октября 2020

Глава МИД королевства заявила о "серьезном преступлении"

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрайде назвала Россию ответственной за взлом электронной почты депутатов парламента королевства.

Россия высылает норвежского дипломата
Норвегия высылает российского дипломата

О хакерской атаке стало известно 24 августа. Ранее норвежская сторона не называла подозреваемых во взломе.

"Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия", - говорится в заявлении министра.

В начале августа Осло выслал из Норвегии дипломата российского торгпредства, обвиняемого в покупке секретных данных у инженера норвежского предприятия DNV GL. По версии Норвегии, российский дипломат был разведчиком. МИД России ответил зеркальными мерами.

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