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Депутат МГД Николаева: Москва сохраняет темпы строительства и ввода жилья и объектов социальной сферы

19:26
  • вторник
  • 13 октября 2020

Не меньше внимания уделяется и строительству дорог

Москва сохраняет темпы возведения и ввода жилья и объектов социальной сферы. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. Она рассказала, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию пять школьных зданий и один детский сад.

"До конца года будут завершены еще два детских сада и пять школ, три крупных спортивных комплекса. На стадии проектирования и строительства - 40 медучреждений. Есть четкое понимание, что все жилое строительство должно быть комплексным и строить все от детского сада до стадиона нужно синхронно", - сказала Николаева.

Депутат подчеркнула, что добросовестные инвесторы заинтересованы в том, чтобы жилье строилось не просто в чистом поле, а со всем необходимым для семьи, которая приезжает в новую квартиру. Социальные объекты строятся не только на бюджетные средства, но и на деньги инвесторов, подчеркнула Николаева.

Не меньше внимания уделяется развитию дорожной инфраструктуры. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 100 километров трасс, развязок, транспортных сооружений.

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