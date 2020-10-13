Нижегородский стрелок лечился от депрессии

Оружие он получил с нарушениями, заявили в СКР

Следственный комитет раскрыл детали трагедии в Нижегородской области, где накануне молодой человек застрелил трех человек.

По данным пресс-службы СКР, стрелок - Даниил Монахов - получил разрешение на оружие без обязательного медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Также стало известно, что подозреваемый в убийстве трех человек наблюдался у врача из-за депрессии, а в подростковом возрасте проявлял агрессию.

"Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений", - отметили в СК. На учете у психиатра подросток не стоял.

Накануне 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в посёлке Большеорловское Нижегородской области. В результате трагедии погибли три человека. Тело стрелка нашли утром во вторник. Предварительно, он покончил с собой.

По версии следствия, молодой человек гостил у бабушки. Между родственниками завязалась ссора, и он выстрелил в пожилую женщину из охотничьего ружья. Затем покинул квартиру и открыл огонь уже по людям, которые садились в автобус на остановке. Жертв могло быть больше, но кондуктор вовремя скомандовал всем лечь, а водитель вывез пассажиров с места ЧП. Тем временем Монахов начал обстреливать окна соседних домов.

Врачам удалось спасти жизни пострадавших. Одна из них бабушка убийцы. Она в критическом состоянии, ей ампутировали руку. У пенсионерки большая кровопотеря. Женщина сейчас в реанимации.

Трое других прохожих переведены в обычные палаты. Однако одному мужчине картечью перебило ноги. Власти Нижегородской области пообещали оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Монахов учился в местном техникуме, увлекался компьютерными играми. Отец Даниила был охотником, поэтому молодой человек умел обращаться с оружием.

Установлено, что у подозреваемого при себе были два гладкоствольных ружья и около полусотни патронов. По крайней мере, одним ружьём Монахов владел законно. У него был охотничий билет, а лицензию на оружие он оформил чуть меньше месяца назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"