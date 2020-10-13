Очередной антирекорд: как безответственность ведет к росту заболеваемости ковидом

В регионах занято уже 90% коек для ковидных пациентов

В России новый максимум выявленных за сутки случаев COVID - 13868. Выздоровели 7550 пациентов. О путях распространения инфекции сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. Проведено масштабное исследование поверхностей транспортных, торговых объектов и в других местах скопления людей. Во многих взятых пробах вирус обнаружен, однако опасность не страшна тем, кто не забывает об использовании индивидуальных средств защиты.

Когда позади час пик, на Курском вокзале начинается генеральная уборка. 42 тысячи квадратных метров, сотни литров раствора. Это специальное средство: безопасное для людей, но наиболее эффективное для борьбы с вирусом. Завтра на очереди Киевский вокзал, а следом и Ярославский. Борьба с COVID-19 в самом разгаре, хоть это, возможно, и не бросается в глаза москвичам. В столице расконсервируют временные госпитали. В некоторые из них уже поступают пациенты. Так называемые масочные рейды проходят регулярно по всей стране. Проверяют кинотеатры, спортивные объекты и торговые центры. Нарушения везде почти одни и те же, как, например, в одном из магазинов электроники.

"На площади в 2000 квадратных метров установлена всего одна лампа, которая может дезинфицировать воздух в 50 квадратов, так же не проводится дезобработка в полном объеме", - рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по городу Москве Владимир Ядыкин.

А в Челябинске внимание уделяется каждому посетителю торгового центра. Ведь половина покупателей - без средств защиты. Но как требовать соблюдения правил с них, если сами продавцы их нарушают. Челябинск - на втором месте в рейтинге уральских городов с наибольшим количеством заболевших. Но этим людям, видимо, статистика не указ, раз маски не носят.

За последние сутки в России новый антирекорд по заболевшим. Цифра приближается к 14 тысячам. Из них только треть - это жители Москвы. Большинство новых инфицированных - в регионах. Там коечный фонд для коронавирусных больных уже занят на 90%. Скончались сегодня 244 человека. Это тоже самая большая цифра за весь период пандемии. Вот оно следствие безответственного отношения к самим себе.

"Главная задача сегодня - научить людей соблюдать все правила, которые сегодня разработаны, чтобы не возникало заражения при личных контактах, которые составляют максимум из числа заражений. Большинство заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против ковида", - сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Весной пришлось пойти на радикальные меры: приостановка деятельности предприятий, бизнеса, образование только в удалённой форме и, как следствие, замедление экономики. Но в этот раз власти хотят справиться без локдауна. И для этого нужна помощь всей страны. Тем более, вот-вот в массовое производство будет запущена первая в мире вакцина. Остальные две находятся на стадии клинических испытаний.

"На сегодня российских вакцин в клинических исследованиях находятся две и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдёт в производственный цикл", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Роспотребнадзоре сообщили, что новая вакцина подойдет пожилым и тем, кто страдает от хронических заболеваний. А пока эти люди по-прежнему в группе риска. И их просят соблюдать домашний режим.

Елена Макарова, Игорь Суздальцев. "ТВ Центр".

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