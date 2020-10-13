Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

Глава МИД России предложил на время перестать общаться с западными политиками

Пандемия коронавируса стала показателем равенства перед лицом общей беды. И оказалось, что люди в странах, которые считают себя маяками свободного мира, не менее уязвимы, чем остальные. Об этом заявил во вторник Сергей Лавров на презентации доклада дискуссионного клуба "Валдай" "Утопии многообразного мира: как продолжается история", передает "ТВ Центр".

Глава МИД России заметил, что современные институты постепенно теряют свою дееспособность и смысл. Это происходит, в частности, из-за действий США, которые вышли из важнейших договоренностей по ядерному оружию, а также из ЮНЕСКО, ВОЗ и совета ООН по правам человека. Неконструктивную позицию демонстрируют порой и политики Евросоюза, отметил Лавров. Поэтому Россия может пересмотреть свои отношения с Европой.

"У нас всегда было чувство собственного достоинства в последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться. Тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Авторы доклада клуба "Валдай" признают, что пандемия не поставила перед человечеством неразрешимых задач, но спровоцировала процессы демонтажа существующего миропорядка. Изменения будут не обвальными, но глубокими и длительными, а также сильно изменят жизнь человечества. Но эксперты призывают сохранять оптимизм.

"Чтобы мы могли справиться с тем, что выпало на нашу долю, решать те проблемы, которые перед нами стоят. И, честно говоря, наверное, поводов для оптимизма не особенно много, но вместе с тем люди все-таки как-то всегда выживали. Страшные были испытания, но все удалось преодолеть. Благодаря чему, сложный вопрос. Но я думаю, благодаря тому, что все мы стремимся думать, искать истину и понимать, что происходит", - прокомментировал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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