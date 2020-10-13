Кинотеатр в ВАО могут закрыть за нарушение профилактики COVID-19

Там нарушали антиковидные меры

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в кинотеатре "Кронверк Синема Семеновский" на востоке Москвы.

Как рассказал главный специалист-эксперт управления ведомства по Москве Дмитрий Омелич, сотрудники кинотеатра не следили за соблюдением зрителями масочного режима, в помещениях не обеззараживался воздух и нарушали дезинфекционный режим.

По результатам проверки возбуждено дело о административном правонарушении. Кинотеатру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"