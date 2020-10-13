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Apple представила смарт-колонку и новый iPhone

20:47
  • вторник
  • 13 октября 2020

Компания презентовала телефон с поддержкой 5G

Компания Apple презентовала iPhone 12. Новинка станет первым смартфоном корпорации с поддержкой технологии 5G. Телефон показали на конференции, трансляция которой идет на сайте корпорации.

Модель получила пять расцветок: черную, белую, красную, зеленую, а также темно-синюю. У устройства две камеры (основная и широкоугольная), более прочный экран (Ceramic Shield), а также новая форма, которая напоминает модели iPhone 4 и iPhone 5 из-за плоских краев.

Apple также представила портативную колонку. Устройство получило название HomePod Mini и является компактной версией прошлой колонки HomePod.

Смарт-колонка будет поддерживать голосовой помощник Siri, сможет ставить будильник и распознавать iPhone. HomePod Mini представлена в белом и черном цвете. Стоимость колонки составит 99 долларов.

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