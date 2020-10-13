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Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину из-за нефти

20:59
  • вторник
  • 13 октября 2020

Говорили и об отношениях двух стран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во вторник вечером позвонил Владимиру Путину.

Как сообщили в Кремле, главной темой переговоров стала ситуация на рынке энергоносителей. Российский президент и саудовский принц подчеркнули важность совместной работы в формате ОПЕК+.

Кроме того, Путин и Мухаммед поговорили об отношениях двух стран и договорились развивать их и дальше.

Ранее стало известно, что ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в этом году до 90,3 миллиона баррелей в сутки.
 

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