Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину из-за нефти

Говорили и об отношениях двух стран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во вторник вечером позвонил Владимиру Путину.

Как сообщили в Кремле, главной темой переговоров стала ситуация на рынке энергоносителей. Российский президент и саудовский принц подчеркнули важность совместной работы в формате ОПЕК+.

Кроме того, Путин и Мухаммед поговорили об отношениях двух стран и договорились развивать их и дальше.

Ранее стало известно, что ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в этом году до 90,3 миллиона баррелей в сутки.



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