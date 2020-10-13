Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину из-за нефти

Говорили и об отношениях двух стран
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во вторник вечером позвонил Владимиру Путину.
Как сообщили в Кремле, главной темой переговоров стала ситуация на рынке энергоносителей. Российский президент и саудовский принц подчеркнули важность совместной работы в формате ОПЕК+.
Кроме того, Путин и Мухаммед поговорили об отношениях двух стран и договорились развивать их и дальше.
Ранее стало известно, что ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в этом году до 90,3 миллиона баррелей в сутки.