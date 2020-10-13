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На МКС используют ватные тампоны для поиска утечки воздуха

22:36
  • вторник
  • 13 октября 2020

На ночь экипаж изолирует промежуточную камеру модуля "Звезда"

Космонавты будут искать утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС с помощью ватных тампонов. Такую рекомендацию экипажу дал подмосковный ЦУП.

"Вас просят по индикаторам, использовать в качестве них, может быть, какие-то части ватных тампонов... Не из синтетических материалов", - сказал Вагнеру специалист центра.

"Да, найдем", - ответил космонавт.

На ночь экипаж изолирует промежуточную камеру модуля "Звезда". Внутри уже установили камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещения самодельных индикаторов благодаря микропотоку воздуха (он создается в результате утечки воздуха).

Об утечке воздуха на МКС известно уже более года. Первая информация об этом появилась еще в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз, передает РИА Новости.

Во время выходов в открытый космос члены экипажа МКС регулярно берут ватными тампонами мазки с внешней стороны станции.

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