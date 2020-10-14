США приготовили для Молдавии "цветную революцию"

Выборы в стране пройдут 1 ноября

Цветная революция? Нет, не слышали. Мы тут ни при чем. Американский посол в Молдавии ответил журналистам на вопрос о внешнем влиянии. Соединенные Штаты, если президентские выборы пройдут не так и победит Игорь Додон, поддержат цветную революцию и даже переворот в стране?

Если процесс будет легитимным, тогда все кандидаты признают итоги голосования, добавил Хоган. А если нет? И кому-то не понравится победитель? Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября.

Действующий президент Игорь Додон поддерживает хорошие отношения с Россией, открытый сторонник евразийской интеграции. Оппонент – экс-премьер Майя Санду, политик абсолютно прозападный, часто наносящая визиты в американское посольство.

Додону прозрачно намекнули: если победит, будем выводить людей на улицы, а выборы назовем сфальсифицированными. Не напоминает Белоруссию? Где недовольные объявили выборы сфальсифицированными, и даже не потратив времени на то, чтобы разобраться, а насколько масштабной была предполагаемая фальсификация, единая Европа ввела против Минска санкции.

Посол в Молдавии Дерек Хоган приводит целый список пожеланий "Большого брата" к Молдове, среди которых такие как реформа правосудия, укрепление демократических институтов

Где-то мы это уже видели. Украина, конечно. Прологом к укреплению демократических институтов стала раздача знаменитых печенек на Майдане – представитель Госдепа Виктория Нуланд поддержала протестующих, чем могла. Что было дальше – известно. Убийство людей в Доме Профсоюзов в Одессе, марши националистов и война в Донбассе, которую Украина до сих пор не может, а, скорее, и не хочет завершить. Реформы идут, деньги в долг дают. Демократия укрепляется.

Соединенные Штаты здесь ни при чем. Парад цветных революций, прокатившихся по восточной Европе и пространству бывшего СССР, организованных практически по одному сценарию, почему-то заставляет внимательно прислушаться к словам американского посла в Молдове, когда тот говорит, что у США нет никакой роли в этом избирательном процессе.

Но в действительности все не так, как на самом деле.

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