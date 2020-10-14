ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США приготовили для Молдавии "цветную революцию"

08:50
  • среда
  • 14 октября 2020

Выборы в стране пройдут 1 ноября

Цветная революция? Нет, не слышали. Мы тут ни при чем. Американский посол в Молдавии ответил журналистам на вопрос о внешнем влиянии.  Соединенные Штаты, если президентские выборы пройдут не так и победит Игорь Додон,  поддержат цветную революцию и даже переворот в стране?

Если процесс будет легитимным, тогда все кандидаты признают итоги голосования, добавил Хоган. А если нет? И кому-то не понравится победитель? Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября.

Действующий президент Игорь Додон поддерживает хорошие отношения с Россией, открытый сторонник евразийской интеграции. Оппонент – экс-премьер Майя Санду, политик абсолютно прозападный, часто наносящая визиты в американское посольство.

Додону прозрачно намекнули: если победит, будем выводить людей на улицы, а выборы назовем сфальсифицированными. Не напоминает Белоруссию? Где недовольные объявили выборы сфальсифицированными, и даже не потратив времени на то, чтобы разобраться, а насколько масштабной была предполагаемая фальсификация, единая Европа ввела против Минска санкции.

Посол в Молдавии Дерек Хоган приводит целый список пожеланий "Большого брата" к Молдове, среди которых такие как реформа правосудия, укрепление демократических институтов

Где-то мы это уже видели. Украина, конечно. Прологом к укреплению демократических  институтов стала раздача знаменитых печенек на Майдане – представитель Госдепа Виктория Нуланд поддержала протестующих, чем могла. Что было дальше – известно. Убийство людей в Доме Профсоюзов в Одессе, марши националистов и война в Донбассе, которую Украина до сих пор не может, а, скорее, и не хочет завершить. Реформы идут, деньги в долг дают. Демократия укрепляется.

Соединенные Штаты здесь ни при чем. Парад цветных революций, прокатившихся по восточной Европе и пространству бывшего СССР, организованных практически по одному сценарию, почему-то заставляет внимательно прислушаться к словам американского посла в Молдове, когда тот говорит, что у США нет никакой роли в этом избирательном процессе.

Но в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Игорь Додон
Игорь Додон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.