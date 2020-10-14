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"Ничего не меняется": эксперт оценил предвыборную риторику в США

09:02
  • среда
  • 14 октября 2020

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой?

Сможет ли Трамп убедить избирателей в безопасности своей политики - выразив, например, готовность к сохранению российско-американских соглашений об ограничении вооружений? Стоит ли ожидать от президента США в оставшиеся до выборов дни попыток наладить диалог с Москвой?

Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с редактором журнала "Арсенал Отечества" Алексеем Леонковым.

"Несмотря на то, что кандидаты в президенты США между собой грызутся, система продолжает вести антироссийскую риторику во всех странах. По сути ничего не меняется. Только меняется рулевой", - отметил Леонков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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